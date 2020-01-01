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Моуринью - о Бейле: Для него наступил важнейший период

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Травма Гарри Кейна – шанс проявить себя для валлийского футболиста.
Жозе Моуринью и Гарет Бейл
Жозе Моуринью и Гарет Бейл
Getty Images

Пока Гарри Кейн восстанавливается от травмы у Гарета Бейла есть возможность проявить себя.

Об этом заявил главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью, передает goal.com.

“Для Гарета наступил важнейший период. Он чувствует себя все лучше и лучше. Когда травму получает игрок уровня Кейна, остальные должны сделать шаг вперед, и я надеюсь, что Бейл поможет нам.

Что касается позиции Гарета на поле, то он предпочитает играть на той позиции, на которой мы его постоянно и выпускаем, то есть на фланге атаке“.

Как сообщалось, нападающий Тоттенхэма Харри Кейн во время матча 20-го тура АПЛ с Ливерпулем (1:3) повредил обе лодыжки и был заменен в перерыве. Теперь футболист не сможет выйти на поле как минимум на две недели.

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Теги: Жозе Моуринью, Гарет Бейл, Гарри Кейн, ФК Тоттенхэм, АПЛ
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