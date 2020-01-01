Гвардиола похвалил Зинченко: Он знает, что ему нужно делать

Испанский эксперт считает, что Александр Зинченко - действительно хороштй футболист.

Украинский футболист Александр Зинченко, выступающий за Манчестер Сити, имеет хороший потенциал.

Об этом заявил наставник “горожан“ Хосеп Гвардиола, передает пресс-служба клуба.

“Александр умеет играть в футбол. Он играет на хорошем уровне, особенно видна его последовательность. Зинченко всегда тактически умен и обороняется так, что не делает ошибок. Он знает, что ему нужно делать, чтобы помочь центральным защитникам.

За последние недели он сделал невероятный шаг вперед, показав хорошую игру на Стэмфорд Бридж против Челси и на Олд Траффорд против МЮ. Александр играет на высоком уровне, и он действительно хороший футболист“, - заявил он.

Также тренер рассказал, почему Зинченко играет в защите.

“Ему комфортно там играть. Зинченко атакующий защитник, но, возможно, ему не хватает скорости, чтобы играть в атаке. Для прогресса нашего клуба он играет ключевую роль. Ведь он прекрасно понимает игру“, - отметил Гвардиола.