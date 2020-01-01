Лингард перешел из Манчестер Юнайтед в Вест Хэм
Лондонцы арендовали полузащитника до конца сезона.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард перешел в Вест Хэм, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
По информации источника, Вест Хэм взял Лингарда в аренду до конца нынешнего сезона. О том, есть ли в соглашении опция выкупа полузащитника, не сообщается.
В Вест Хэме Лингард снова будет играть под руководством главного тренера Дэвида Мойеса, который уже работал с полузащитником, когда тренировал Манчестер Юнайтед.
Ранее сообщалось о том, что вратарь Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро может перейти в Кристал Пэлес.
Полная версия правил