Лингард перешел из Манчестер Юнайтед в Вест Хэм

Лондонцы арендовали полузащитника до конца сезона.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард перешел в Вест Хэм, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

По информации источника, Вест Хэм взял Лингарда в аренду до конца нынешнего сезона. О том, есть ли в соглашении опция выкупа полузащитника, не сообщается.

В Вест Хэме Лингард снова будет играть под руководством главного тренера Дэвида Мойеса, который уже работал с полузащитником, когда тренировал Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось о том, что вратарь Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро может перейти в Кристал Пэлес.