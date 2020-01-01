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Лингард перешел из Манчестер Юнайтед в Вест Хэм

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Лондонцы арендовали полузащитника до конца сезона.
Джесси Лингард
Джесси Лингард
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард перешел в Вест Хэм, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

По информации источника, Вест Хэм взял Лингарда в аренду до конца нынешнего сезона. О том, есть ли в соглашении опция выкупа полузащитника, не сообщается.

В Вест Хэме Лингард снова будет играть под руководством главного тренера Дэвида Мойеса, который уже работал с полузащитником, когда тренировал Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось о том, что вратарь Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро может перейти в Кристал Пэлес.

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Теги: Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Джесси Лингард, аренда
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