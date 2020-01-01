Кейн пропустит ближайшие матчи Тоттенхэма

Спортсмен травмировал обе лодыжки .

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн во время матча 20-го тура АПЛ с Ливерпулем (1:3) повредил обе лодыжки и был заменен в перерыве.

Теперь футболист несколько недель не сможет выйти на поле.

Об этом сообщил главный тренер команды Жозе Моуринью, передает ESPN.

Наставник Тоттенхэма отметил, что одну из лодыжек Харри Кейн травмировал в результате подката игрока Ливерпуля Тьяго Алькантары.

Помимо Кейна, аналогичную травму получил защитник мерсисайдского клуба Жоэль Матип.