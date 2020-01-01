Кристал Пэлас хочет заполучить голкипера МЮ
Серхио Ромеро может продолжить карьеру в столичном клубе.
Кристал Пэлас готов заключить соглашение с аргентинским голкипером Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро.
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
В свою очередь, основной вратарь “орлов“ Висенте Гуаита может перейти в Реал Сосьедад. Лондонцы видят в 33-летнем аргентинце замену своему первому номеру.
Как известно, 33-летний Ромеро стал игроком Манчестер Юнайтед в 2015 году. За 6 сезонов аргентинец сыграл 7 матчей в АПЛ.
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