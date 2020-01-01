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Кристал Пэлас хочет заполучить голкипера МЮ

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Серхио Ромеро может продолжить карьеру в столичном клубе.
Серхио Ромеро
Серхио Ромеро
Getty Images

Кристал Пэлас готов заключить соглашение с аргентинским голкипером Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В свою очередь, основной вратарь “орлов“ Висенте Гуаита может перейти в Реал Сосьедад. Лондонцы видят в 33-летнем аргентинце замену своему первому номеру.

Как известно, 33-летний Ромеро стал игроком Манчестер Юнайтед в 2015 году. За 6 сезонов аргентинец сыграл 7 матчей в АПЛ.
 

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Теги: ФК Манчестер Юнайтед, ФК Кристал Пэлас, АПЛ
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