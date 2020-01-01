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Мане оказался в топ-10 в списке лучших бомбардиров Ливерпуля в АПЛ

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28-летний футболист вошел в историю клуба.
Садио Мане
Садио Мане
Getty Images

Нападающий Ливерпуля Садио Мане стал автором одного из голов в ворота Тоттенхэма в матче 20-го тура АПЛ.

Этот гол стал 91-м для сенегальца в АПЛ.

Таким образом он обошел Джона Тошака и занял свое место в ТОП-10 лучших бомбардиров в истории клуба.

Отметим, что в нынешнем сезоне Садио провел в АПЛ 19 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Первое место в рейтинге пренадлежит 59-летнему Иану Рашу, забившему 330 голов за “красных“, за ним Стивен Джеррард (186) и Робби Фаулер (183)/

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Теги: Садио Мане, АЛП, ФК Ливерпуль
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