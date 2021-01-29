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Моуринью об игре Тоттенхэма: Вы сами видели эти ошибки

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Португальский эксперт прокомментировал поражение своей команды.
Жозе Моуриньо
Жозе Моуриньо
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал BBC поражение команды от Ливерпуля (1:3) в матче АПЛ.

Наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью считает, что в первом тайме мачта с Ливерпулем (1:3) его подопечные вели очень хорошую игру, но все изменилось после первого гола соперников.

Об этом он заявил в комментарии BBC.

“Мой анализ таков: мы начали матч очень хорошо, но еще до того, как наш гол был отменен из-за офсайда, мы показали, как сегодня будем играть: совершили серьезную ошибку в защите и подарили Мане отличный шанс забить.

Вот так и сложился для нас матч. В первом тайме мы действовали очень организованно. Пропущенный гол стал следствием еще одной ошибки на той же позиции.

Во втором тайме нам пришлось вносить изменения: мы потеряли Харри Кейна, изменили структуру команды. На первой же минуте второго тайма мы совершили очередную ошибку такого же плана и пропустили второй мяч. Хорошо отреагировали, отыграв один мяч, затем снова ошиблись и пропустили третий гол.

Наша команда сражалась с собственными оплошностями. Вы сами видели эти ошибки, можете пересмотреть на повторе. Больше мне тут сказать нечего“.

Отметим, что сейчас Тоттенхэм находится на 6 позиции таблицы АПЛ, а Ливерпуль - на 4.

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Теги: ФК Тоттенхэм, ФК Ливерпуль, АПЛ, Жозе Моуринью
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гость  (аноним)  29.01.2021, 09:18
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Особенный бездарь))))
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