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Ливерпуль обыграл Тоттенхэм в матче чемпионата Англии

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Садьо Мане забил гол и сделал голевую передачу.
Эндрю Робертсон против Гарета Бейла
Эндрю Робертсон против Гарета Бейла
Getty Images

Ливерпуль обыграл лондонский Тоттенхэм со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии.

Уже на 3-й минуте Тоттенхем повел в счете — Сон Хын Мин замкнул передачу Харри Кейна точным ударом мимо вратаря Ливерпуля Алиссона Бекера. Однако, после просмотра VAR судья Мартин Аткинсон отменил гол из-за оффсайда у корейского форварда.

В течение первого тайма обе команды создали немало моментов, однако в части моментов отлично отрабатывали вратари обеих команд, в других — завершающим передачам не хватало точности. Только в компенсированное к первому тайму время Роберто Фирмино сравнял счет, замкнув прострел Садьо Мане во вратарскую площадку Тоттенхэма.

А вскоре после перерыва Ливерпуль забил второй гол. На 47-й минуте вратарь Тоттенхэма Юго Льорис после удара Мане отбил мяч перед собой и Трент Александер-Арнольд не промахнулся на добивании. Тоттенхем через две минуты сократил отставание Пьер-Эмил Хейберг замкнул прострел Стивена Бергвейна поперек вратарской площадки.

На 56-й минуте Мартин Аткинсон отменил еще один гол в этой игре — забил Мохамед Салах, однако Фирмино в начале атаки помог себе рукой. А через 10 минут Ливерпуль забил чисто. Александер-Арнольд забросил мяч в штрафную, где Мане точно пробил в верхний угол ворот Льориса.

Ливерпуль победил со счетом 3:1 и остается на четвертом месте в турнирной таблице. Тоттенхэм после этого поражения опустился на шестую позицию.

Тоттенхэм - Ливерпуль - 1:3

Голы: Хейберг, 49 - Фирмино, 45+4, Александер-Арнольд, 47, Мане, 65.

Тоттенхэм: Льорис - Дэвис, Дайер, Родон - Хейбьерг, Ндомбеле - Доэрти, Бергвейн (Бейл, 81), Сон, Орье (Уинкс, 46) - Кейн (Ламела, 46).

Ливерпуль: Алиссон - Робертсон, Матип (Филлипс, 46), Хендерсон, Александер-Арнолд - Вейналдум, Алькантара (Джонс, 78), Милнер - Фирмино (Ориги, 87), Салах, Мане.

Предупреждения: Бергвейн - Алькантара, Филлипс.

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Теги: Ливерпуль, Тоттенхэм, Премьер-лига
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