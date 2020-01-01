Челси намерен продлить контракты с двумя футболистами

Англичане начали переговоры с Жоржиньо и Тиаго Силвой.

Лондонский Челси намерен продлить контракты с защитником Тиаго Силвой и полузащитником Жоржиньо, сообщил в своем Twitter-аккаунте эксперт Джанлуиджи Лонгари.

По информации источника, с 29-летним Жоржиньо Челси готов продлить контракт до 2025 года, а с 36-летним Силвой — до 2023 года. Переговоры между клубом и представителями футболистов уже начались.

Жоржиньо пришел в Челси летом 2018-го года. В нынешнем сезоне он сыграл в общей сложности 20 матчей, в которых забил четыре гола.

Тиаго Силва играет в лондонском клубе с лета прошлого года. В нынешнем сезоне в футболке Челси бразилец в общей сложности сыграл 19 матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось о том, что капитан Челси Сесар Аспиликуэта может перейти в испанский Атлетик Бильбао.