Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Челси намерен продлить контракты с двумя футболистами

Комментариев: 0
Англичане начали переговоры с Жоржиньо и Тиаго Силвой.
Тиаго Силва
Тиаго Силва
Getty Images

Лондонский Челси намерен продлить контракты с защитником Тиаго Силвой и полузащитником Жоржиньо, сообщил в своем Twitter-аккаунте эксперт Джанлуиджи Лонгари.

По информации источника, с 29-летним Жоржиньо Челси готов продлить контракт до 2025 года, а с 36-летним Силвой — до 2023 года. Переговоры между клубом и представителями футболистов уже начались.

Жоржиньо пришел в Челси летом 2018-го года. В нынешнем сезоне он сыграл в общей сложности  20 матчей, в которых забил четыре гола.

Тиаго Силва играет в лондонском клубе с лета прошлого года. В нынешнем сезоне в футболке Челси бразилец в общей сложности сыграл 19 матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось о том, что капитан Челси Сесар Аспиликуэта может перейти в испанский Атлетик Бильбао.

Поделись:
Теги: Челси, Тиаго Силва, Жоржиньо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь