Канте не намерен уходить из Челси

Полузащитник решил остаться после беседу с Тухелем.

Полузащитник английского Челси Нголо Канте не намерен покидать лондонский клуб, сообщает Todofichajes.

По информации источника французский полузащитник пообщался с новым главным тренером Челси Томасом Тухелем, после чего принял решение остаться в команде.

Контракт Канте истекает в 2023 году и Челси готов предложить французскому полузащитнику продлить соглашение еще на год.

Также интерес к приобретению Канте проявляли испанский Реал Мадрид и французский ПСЖ.

Ранее сообщалось о том, что капитан Челси Сесар Аспиликуэта может перейти в испанский Атлетик.