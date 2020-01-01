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Канте не намерен уходить из Челси

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Полузащитник решил остаться после беседу с Тухелем.
Нголо Канте
Нголо Канте
Getty Images

Полузащитник английского Челси Нголо Канте не намерен покидать лондонский клуб, сообщает Todofichajes.

По информации источника французский полузащитник пообщался с новым главным тренером Челси Томасом Тухелем, после чего принял решение остаться в команде.

Контракт Канте истекает в 2023 году и Челси готов предложить французскому полузащитнику продлить соглашение еще на год.

Также интерес к приобретению Канте проявляли испанский Реал Мадрид и французский ПСЖ.

Ранее сообщалось о том, что капитан Челси Сесар Аспиликуэта может перейти в испанский Атлетик.

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Теги: Челси, Нголо Канте
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