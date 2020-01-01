Манчестер Юнайтед хочет приобрести полузащитника Хоффенхайма

Кристофа Баумгартнера называют новым Баллаком.

Английский Манчестер Юнайтед намерен усилиться полузащитником немецкого Хоффенхайма Кристофом Баумгартнером, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Баумгартнер, которого называют новым Михаэлем Баллаком, сам намерен покинуть Хоффенхайм. Контракт австрийца с немецким клубом рассчитан до 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Манчестер Юнайтед намерен завершить сделку по Баумгарнтеру как можно быстрее, поскольку не хотел бы бороться за австрийца с другими клубами.

Напоминаем, что Манчестер Юнайтед также намерен приобрести защитника Наполи Калиду Кулибали.