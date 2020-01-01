Манчестер Юнайтед заинтересован в защитнике Наполи Кулибали

Итальянцы готовы продать сенегальца за 100 миллионов.

Английский Манчестер Юнайтед намерен приобрести у итальянского Наполи защитника Калиду Кулибали, сообщает Todofichajes.

По информации источника, англичане рассматривают Кулибали, поскольку защитник РБ Лейпциг Дайотшанкулле Упамекано, который был их приоритетной трансферной целью, в ближайшем будущем подпишет контракт с мюнхенской Баварией.

Наполи готов расстаться с защитником сборной Сенегала за 100 миллионов евро, однако Манчестер Юнайтед надеется снизить эту сумму и приобрести Кулибали в летнее трансферное окно.

Напоминаем, что вчера Манчестер Юнайтед подписал полузащитника аргентинского Велес Сарсфилда Тьяго Альмаду.