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Моуринью о Клоппе: Я ему не друг

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Главный тренер Тоттенхэма рассказал, что думает о наставнике "красных".
Жозе Моуринью и Юрген Клопп
Жозе Моуринью и Юрген Клопп
Getty Images

В четверг, 28 января, состоится противостояние 20-го тура АПЛ между Тоттенхэмом и Ливерпулем.

Наставник “шпор“ Жозе Моуринью накануне матча рассказал, какие у него отношения с главным тренером соперников Юргеном Клоппом.

Цитирует португальского специалиста Goal.

“Я не друг Юргену, потому что никогда не проводил с ним время. Когда хорошо знаешь человека, можно сказать: “Он мне нравится, он мой друг“. Или: “Он мне не нравится, он мне не друг“. В случае с Юргеном речь идет о 5 минутах до матча и 5 после. Что я могу сказать о Юргене, так это то, что это мой коллега, которого я уважаю, с которым у меня нет проблем. И я считаю, что он так же относится ко мне. Вообще никаких проблем“ - заявил он.

Напомним, что главного тренера Тоттенхэма Жозе Моуринью огорчило увольнение его коллеги Фрэнка Лэмпарда из Челси.

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Теги: Жозе Моуринью, Юрген Клопп, АЛП, ФК Ливерпуль, ФК Тоттенхэм
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