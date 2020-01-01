Моуринью о Клоппе: Я ему не друг

Главный тренер Тоттенхэма рассказал, что думает о наставнике "красных".

В четверг, 28 января, состоится противостояние 20-го тура АПЛ между Тоттенхэмом и Ливерпулем.

Наставник “шпор“ Жозе Моуринью накануне матча рассказал, какие у него отношения с главным тренером соперников Юргеном Клоппом.

Цитирует португальского специалиста Goal.

“Я не друг Юргену, потому что никогда не проводил с ним время. Когда хорошо знаешь человека, можно сказать: “Он мне нравится, он мой друг“. Или: “Он мне не нравится, он мне не друг“. В случае с Юргеном речь идет о 5 минутах до матча и 5 после. Что я могу сказать о Юргене, так это то, что это мой коллега, которого я уважаю, с которым у меня нет проблем. И я считаю, что он так же относится ко мне. Вообще никаких проблем“ - заявил он.

Напомним, что главного тренера Тоттенхэма Жозе Моуринью огорчило увольнение его коллеги Фрэнка Лэмпарда из Челси.