Экс-звезда Шахтера близок к переходу в экзотический чемпионат
Эвертон может продать Бернарда.
Аль-Наср заинтересован в подписании вингера Эвертона Бернарда.
По информации журналиста Николо Скира в Twitter Бразильцу в Дубае предлагают контракт на три года. Ириски требуют за его трансфер 10 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 28-летний Бернард забил два гола и отдал одну результативную передачу в 11 матчах Эвертона во всех турнирах.
В 2013-18 годах бразилец выступал за Шахтер, в форме которого провел 157 матчей и забил 28 голов во всех соревнованиях
Ранее сообщалось, что Холанд стал трансферным приоритетом Манчестер Сити.
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