Эвертон может продать Бернарда.

Аль-Наср заинтересован в подписании вингера Эвертона Бернарда.

По информации журналиста Николо Скира в Twitter Бразильцу в Дубае предлагают контракт на три года. Ириски требуют за его трансфер 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Бернард забил два гола и отдал одну результативную передачу в 11 матчах Эвертона во всех турнирах.

В 2013-18 годах бразилец выступал за Шахтер, в форме которого провел 157 матчей и забил 28 голов во всех соревнованиях

Ранее сообщалось, что Холанд стал трансферным приоритетом Манчестер Сити.