Шеффилд прервал беспроигрышную серию Манчестер Юнайтед

Подопечные Сульшера не знали поражений на протяжении 13 матчей.

В матче 20-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл Шеффилду со счетом 1:2.

Эта победа позволила "клинкам" прервать беспроигрышную серию подопечных Оле-Гуннара Сульшера в АПЛ, которая насчитывала 13 матчей. "Красные дьяволы" не проигрывали с 1 ноября 2020 года, когда минимально уступили Арсеналу. После этого Манчестер Юнайтед выиграл 10 матчей и трижды сыграл вничью.

В следующем туре манкунианцам предстоит сыграть против Арсенала. Поединок состоится в субботу, 30 января, в 19:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча МЮ - Шеффилд.