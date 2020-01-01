Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 1:2 видео голов и обзор матча АПЛ

Аутсайдер АПЛ сенсационно отобрал очки у "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед Getty Images

В матче 20-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле неожиданно проиграл Шеффилду со счетом 1:2.

Первыми забили гости - на 23-й минуте Брайан вывел свою команду вперед, и только в середине второго тайма “красные дьяволы“ смогли отыграться благодаря точному удару Магуайра.

Однако на большее подопечных Сульшера не хватило, а вот Шеффилд забил еще - отличился вышедший на замену Оливер Берк.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча МЮ - Шеффилд:

Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 1:2

Голы: Магуайр, 64 - Брайан, 23, Берк, 74

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Туанзебе (ван де Беек, 83), Магуайр, Теллес (Шоу, 82) - Погба, Матич - Гринвуд (Кавани, 66), Фернандеш, Мартиаль - Рашфорд.

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл - Башем, Ягелка, Ампаду - Болдок, Ландстрем, Норвуд, Флек, Брайан - Макголдрик (Брюстер, 80), Шарп (Берк, 70).

Предупреждения: Туанзебе - Ландстрем.