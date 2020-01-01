Манчестер Юнайтед сенсационно уступил последней команде АПЛ

Подопечные Сульшера опозорились на Олд Траффорд.

В рамках 20-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле сенсационно проиграл Шеффилду (1:2).

Гости повели в счете благодаря голу Брайана после передачи Флэка. "Красные дьяволы" отыгрались с помощью гола Магуайра, который замкнул навес Теллеса. На 70-й минуте на поле у Шеффилда появился нападающий Оливер Берк. Уже через пару минут он вывел свою команду, нанеся точный удар по воротам де Хеа.

В последние минуты Манчестер Юнайтед попытался сравнять счет, однако все усилия были безрезультативными. Для подопечных Оле-Гуннара Сульшера это первое поражение за 14 матчей.

Шеффилд Юнайтед Getty Images

В турнирной таблице МЮ занимает второе место с 40 очками, Шеффилд же продолжает оставаться на последнем месте с восемью очками.

Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед 1:2

Голы: Магуайр, 64 — Брайан, 23, Берк, 74

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Туанзебе (ван де Беек, 83), Магуайр, Теллес (Шоу, 82) — Погба, Матич — Гринвуд (Кавани, 66), Фернандеш, Мартиаль — Рашфорд.

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Башем, Ягелка, Ампаду — Болдок, Ландстрем, Норвуд, Флек, Брайан — Макголдрик (Брюстер, 80), Шарп (Берк, 70).

Предупреждения: Туанзебе — Ландстрем.