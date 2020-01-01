Манчестер Юнайтед подписал полузащитника Велес Сарсфилда Альмаду

Молодой аргентинец переедет в Европу нынешним летом.

Английский Манчестер Юнайтед летом приобретет полузащитника аргентинского Велес Сарсфилда Тьяго Альмаду, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Манчестер Юнайтед уже подписал предварительное соглашение с аргентинцем и договорился с Велес Сарсфилдом о трансфере Альмады за 16 миллионов евро.

Тьяго Альмада — воспитанник Велес Сарсфилда. В нынешнем сезоне полузащитник в футболке клуба из Буэнос-Айреса сыграл 16 матчей, в которых забил семь голов.

Ранее сообщалось о том, что Порту заинтересован в приобретении полузащитника Манчестер Юнайтед Джесси Лингарда.