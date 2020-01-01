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Манчестер Юнайтед подписал полузащитника Велес Сарсфилда Альмаду

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Молодой аргентинец переедет в Европу нынешним летом.
Тиаго Альмада
Тиаго Альмада
Getty Images

Английский Манчестер Юнайтед летом приобретет полузащитника аргентинского Велес Сарсфилда Тьяго Альмаду, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Манчестер Юнайтед уже подписал предварительное соглашение с аргентинцем и договорился с Велес Сарсфилдом о трансфере Альмады за 16 миллионов евро.

Тьяго Альмада — воспитанник Велес Сарсфилда. В нынешнем сезоне полузащитник в футболке клуба из Буэнос-Айреса сыграл 16 матчей, в которых забил семь голов.

Ранее сообщалось о том, что Порту заинтересован в приобретении полузащитника Манчестер Юнайтед Джесси Лингарда.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Велес, трансфер
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