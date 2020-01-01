Холанд стал трансферным приоритетом Манчестер Сити

Английский клуб намерен приобрести норвежца нынешним летом.

Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд — главная трансферная цель английского Манчестер Сити на лето нынешнего года, сообщает Todofichajes.

По информации источника, тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола уже получил разрешение от руководства клуба на этот трансфер, который обойдется англичанам в 120 миллионов евро.

Манчестер Сити рассматривает Холанда, как альтернативу аргентинцу Лионелю Месси, который близок к подписанию контракта с французским ПСЖ.

Ранее сообщалось о том, что форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро может перебраться в испанскую Барселону.