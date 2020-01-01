Арсенал намерен подписать защитника Марселя Амави
Лондонский Арсенал намерен заполучить защитника французского Марселя Жордана Амави, сообщает Todofichajes.
По информации источника, английский клуб уже ведет переговоры с представителем Амави, чей контракт с Марселем истекает нынешним летом. Арсенал хочет провести трансфер француза максимально быстро, поскольку игроком также интересуются итальянский Наполи и английский Кристал Пэлес.
Сам Амави намерен отложить решение вопроса относительно своего будущего до завершения нынешнего сезона.
Жордан Амави уже играл в Английской Премьер-Лиге. Летом 2017 года француз пришел в Марсель из Астон Виллы. В нынешнем сезоне Амави сыграл в общей сложности 14 матчей и забил один гол.
Напоминаем, что ранее Арсенал арендовал у испанского Реал Мадрида норвежского форварда Мартина Эдегора.
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