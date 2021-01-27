Арсенал арендовал Эдегора у Реала

Норвежец будет выступать за лондонцев до конца нынешнего сезона.

Лондонский Арсенал подписал полузащитника Реала Мартина Эдегора, сообщается на сайте клуба.

Игрок будет выступать за "канониров" на правах аренды до конца нынешнего сезона. По условиям контракта, лондонский клуб не имеет права выкупить норвежца.

В текущем сезоне Эдегор принял участие в девяти матчах Реала, не отметившись результативными действиями