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Тухель обозначил трансферные цели в Челси

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Немец настаивает на подписании Холанда.
Томас Тухель
Томас Тухель
ФК Челси

Новый главный тренер Челси Томас Тухель намерен усилить состав "синих". Как сообщает Daily Mail, немец хочет, чтобы клуб купил центрального нападающего и приоритетным является игрок Боруссии Эрлинг Холанд.

По информации издания, специалист получит финансовую поддержку от Челси на подписания в летнее трансферное окно.

Ожидается, что Тухель продолжит следовать своему предшественнику Фрэнку Лэмпарду в отношении нынешнего состава. Ключевыми игроками немец считает Мэйсона Маунта, Риса Джеймса и Тэмми Абрахама.

Напомним, что Челси объявил о назначении Тухеля во вторник, 26 января.

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Теги: Томас Тухель, Челси, футбол
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