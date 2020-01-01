Тухель обозначил трансферные цели в Челси

Немец настаивает на подписании Холанда.

Новый главный тренер Челси Томас Тухель намерен усилить состав "синих". Как сообщает Daily Mail, немец хочет, чтобы клуб купил центрального нападающего и приоритетным является игрок Боруссии Эрлинг Холанд.

По информации издания, специалист получит финансовую поддержку от Челси на подписания в летнее трансферное окно.

Ожидается, что Тухель продолжит следовать своему предшественнику Фрэнку Лэмпарду в отношении нынешнего состава. Ключевыми игроками немец считает Мэйсона Маунта, Риса Джеймса и Тэмми Абрахама.

Напомним, что Челси объявил о назначении Тухеля во вторник, 26 января.