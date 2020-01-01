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Ман Сити вырвался на первое место АПЛ, сделав текущий розыгрыш уникальным

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Подопечные Гвардиолы стали уже 9 командой, которая возглавляла турнирную таблицу в нынешнем сезоне.
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Getty Images

Ман Сити обыграл ВБА со счетом 5:0 в матче 20-го тура английской Премьер-лиги и возглавил турнирную таблицу АПЛ.

Таким образом, в лиге был установлен уникальный рекорд. Впервые в истории сразу девять команд возглавляли турнирную таблицу в течение сезона.

В нынешнем сезоне на первом месте турнирной таблицы чемпионата Англии уже находились Арсенал, Эвертон, Лестер, Ливерпуль, Саутгемптон, Тоттенхэм, Челси, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Тухель провел первую тренировку во главе Челси.

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Теги: АПЛ, Манчестер Сити, футбол, Арсенал, МЮ, Челси
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