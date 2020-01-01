WhoScored оценил игру Зинченко в матче против Вест Бромвича в АПЛ

Украинец получил среднюю оценку в матче АПЛ.

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити в гостях разгромил Вест Бромвич (5:0).

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и провел полный матч.

Футболист выиграл пять верховых дуэлей, шесть раз подал с углового, а также выполнил 104 передачи с точностью 89%. Портал WhoScored оценил игру Зинченко в 7.6 балла.

Оценки за матч Вест Бромвич - Манчестер Сити WhoScored

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 13 матчей за "горожан" во всех турнирах, отдав одну результативную передачу.