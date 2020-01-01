WhoScored оценил игру Зинченко в матче против Вест Бромвича в АПЛ
Украинец получил среднюю оценку в матче АПЛ.
В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити в гостях разгромил Вест Бромвич (5:0).
Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и провел полный матч.
Футболист выиграл пять верховых дуэлей, шесть раз подал с углового, а также выполнил 104 передачи с точностью 89%. Портал WhoScored оценил игру Зинченко в 7.6 балла.
В текущем сезоне 24-летний защитник провел 13 матчей за "горожан" во всех турнирах, отдав одну результативную передачу.
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