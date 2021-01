Немец у руля: Тухель провел первую тренировку во главе Челси

Пресс-служба Челси опубликовала фото с первой тренировки под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля.

После подписания контракта немецкий специалист отправился на базу команды в Кобхэм, где сразу же приступил к выполнению своих обязанностей.

Thomas Tuchel is 🔵 and 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗶𝗴𝗵𝘁 to work at Cobham! #WelcomeTuchel pic.twitter.com/kJDDzDPfYq