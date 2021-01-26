Немец у руля: Тухель провел первую тренировку во главе Челси
Немецкий специалист приступил к выполнению своих обязанностей в лондонском клубе.
Пресс-служба Челси опубликовала фото с первой тренировки под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля.
После подписания контракта немецкий специалист отправился на базу команды в Кобхэм, где сразу же приступил к выполнению своих обязанностей.
Thomas Tuchel is 🔵 and 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗶𝗴𝗵𝘁 to work at Cobham! #WelcomeTuchel pic.twitter.com/kJDDzDPfYq— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021
Отметим, Тухель стал первым немецким тренером, который будет руководить Челси.
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