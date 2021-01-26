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Немец у руля: Тухель провел первую тренировку во главе Челси

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Немецкий специалист приступил к выполнению своих обязанностей в лондонском клубе.
Томас Тухель
Томас Тухель
ФК Челси

Пресс-служба Челси опубликовала фото с первой тренировки под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля.

После подписания контракта немецкий специалист отправился на базу команды в Кобхэм, где сразу же приступил к выполнению своих обязанностей.

Отметим, Тухель стал первым немецким тренером, который будет руководить Челси.

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Теги: Томас Тухель, Челси, АПЛ, футбол
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