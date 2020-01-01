Зинченко помог Ман Сити смять Вест Бромвич: горожане возглавили АПЛ

Команда Гвардиолы обошла подопечных Сульшера в турнирной таблице АПЛ.

Манчестер Сити обыграл Астон Виллу в матче 20-го тура чемпионата Англии. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу "горожан".

В составе победителей дублем отметился полузащитник Илкай Гюндоган. Еще по голу забили защитник Жоау Канселу, а также вингеры Рияд Марез и Рахим Стерлинг.

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и провел полный матч. Результативными действиями фулбек не отметился.

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После 20 туров Манчестер Сити занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко. Вест Бромвич располагается на 19-м месте (11 баллов).

Вест Бромвич — Манчестер Сити 0:5

Голы: Гюндоган, 6, 30, Канселу, 20, Марез, 45+2, Стерлинг, 57

Вест Бромвич: Джонстон — Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Гиббс — Снодграсс (Филлипс, 59), Ливермор, Грант (Робсон-Кану, 64) — Матеус Перейра, Сойерс, Робинсон (Бартли, 46).

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко — Фоден (Ферран Торрес, 52), Гюндоган (Лапорт, 52), Родри — Марез, Стерлинг, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 60).

Предупреждение: Робсон-Кану.