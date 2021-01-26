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Челси назначил Тухеля главным тренером

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Контракт с немецким специалистом рассчитан до лета 2022 года.
Томас Тухель
Томас Тухель
Getty Images

Лондонский Челси назначил немецкого специалиста Томаса Тухеля новым главным тренером, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с Тухелем, котиорый станет первым немецким главным тренером в истории Челси, рассчитан до лета 2022 года. В лондонском клубе Тухель будет работать с Кристианом Пулишичем и Тьяго Силвой, которых он тренировал в Боруссии Дортмунд и ПСЖ соответственно.

Напоминаем, что вчера Челси уволил Фрэнка Лэмпарда, который работал главным тренером лондонцев с лета 2019 года.

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Теги: Челси, Томас Тухель
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