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Вест Хэм в гостях обыграл Кристал Пэлес в матче чемпионата Англии

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Хозяева забили на седьмой компенсированной минуте.
Джоэл Уорд против Деклана Райса
Джоэл Уорд против Деклана Райса
Getty Images

Вест Хэм одержал гостевую победу со счетом 3:2 над Кристал Пэлесом в матче 20-го тура чемпионата Англии.

Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте матча Вилфрид Заа отличился с подачи Кристиана Бентеке. Вест Хэм сравнял через шесть минут — Томаш Соучек забил, Майкл Антонио ассистировал. А в середине первого тайма Соучек оформил дубль. На этот раз результативную передачу в свою статистику записал Эрон Крессуэлл.

На 65-й минуте Вест Хэм забил третий гол — отличился Крэйг Доусон с паса Джаррода Боуэна. Однако последнее слово осталось за Кристал Пэйлесом. На седьмой компенсированной минуте гол хозяев создали футболисты, которые вышли на замену -  Миши Батшуайи забил, Джордан Айю ассистировал.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко начал матч в запасе и появился на поле на 83-й минуте, заменив Майкла Антонио.

После этой победы Вест Хэм поднялся на 4-е место в турнирной таблице и отстает от лидирующего Манчестер Юнайтед на пять очков. Кристал Пэлес продолжает оставаться на 13-й позиции.

Кристал Пэлес - Вест Хэм - 2:3

Голы: Заа, 3, Батшуайи, 90+7 - Соучек, 9, Соучек, 25, Доусон, 65.

Кристал Пэлес: Гуаита - Митчелл, Куяте, Кэйхилл, Уорд - Эзе, Макартур, Миливоевич (Ридевальд, 73), Таунсенд (Батшуайи, 66) - Заа, Бентеке (Айю, 73).

Вест Хэм: Фабианьски - Крессуэлл, Доусон, Огбонна, Цоуфал - Райс, Соучек - Боуэн (Фредерикс, 81), Бенрахма (Ноубл, 87), Форнальс - Антонио (Ярмоленко, 83).

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Теги: Вест Хэм, Кристал Пэлес, АПЛ
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