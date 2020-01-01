Аррисабалага планирует остаться в Челси

После увольнения Фрэнка Лампарда испанский вратарь хочет остаться в лондонском клубе.

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага не намерен покидать лондонский Челси, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Аррисабалага, который утратил место в основе лондонского клуба после приобретения Эдуара Менди, планировал покинуть Челси.

Однако, после увольнения главного тренера английского клуба Фрэнка Лампарда, баск решил остаться, поскольку уверен в своем будущем под руководством нового тренера, которым, вероятно, станет немец Томас Тухель.

Кроме того, ни один европейский клуб сейчас не сможет потянуть ни трансферную стоимость, ни зарплату Аррисабалаги, за которого Челси летом 2018 года заплатил испанскому Атлетику 79,5 миллионов евро.