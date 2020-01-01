Арсенал расстанется с защитником Мустафи

Немеций футболист не входит в планы Микеля Артеты.

Лондонский Арсенал расторгнет контракт с немецким защитником Шкодраном Мустафи, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Мустафи не входит в планы тренера Арсенала Микеля Артеты на вторую половину сезона. Поэтому клуб принял решение прекратить сотрудничество с немецким защитником за полгода до истечения контракта.

Также сообщает о том, что у Мустафи уже есть предложения от нескольких клубов, однако футболист не собирается спешить с принятием решения относительно своего будущего.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник Арсенала Месут Озил перешел на правах аренды в турецкий Фенербахче.