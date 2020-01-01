Арсенал расстанется с защитником Мустафи
Немеций футболист не входит в планы Микеля Артеты.
Лондонский Арсенал расторгнет контракт с немецким защитником Шкодраном Мустафи, сообщает Todofichajes.
По информации источника, Мустафи не входит в планы тренера Арсенала Микеля Артеты на вторую половину сезона. Поэтому клуб принял решение прекратить сотрудничество с немецким защитником за полгода до истечения контракта.
Также сообщает о том, что у Мустафи уже есть предложения от нескольких клубов, однако футболист не собирается спешить с принятием решения относительно своего будущего.
Ранее сообщалось о том, что полузащитник Арсенала Месут Озил перешел на правах аренды в турецкий Фенербахче.
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