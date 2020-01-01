Арсенал требует сыграть с Бенфикой на нейтральном поле

Игроков лондонского клуба могут не выпустить в Португалию.

Арсенал обсуждает возможность переноса выездного матча 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики на нейтральное поле.

Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что правительство Британии может отказать команде в вылете в Португалию из-за риска заражения новыми формами коронавируса.

Лондонский клуб предложил сыграть на нейтральном поле, но Бенфика против переноса игры из Лиссабона.

Первый матч 1/16 финала Лиги должен состояться 18 февраля в Лиссабоне, а ответный матч состоится 25 февраля на стадионе Арсенала.