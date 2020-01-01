Манчестер Сити посборется с Шахтером за Кайки

17-летним бразильцем заинтересовались предствители украинской и английской Премьер-лиг.

Молодой нападающий бразильского клуба Флуминенсе Кайки, который также способен сыграть на фланге атаки, вошел в сферу интересов сразу двух европейских клубов.

Помимо донецкого Шахтера, который уже давно заметил игрока, интерес к нему проявил и Манчестер Сити.

Согласно последней информации, Шахтер отправил в Бразилию директора департамента селекции Жозе Боту, который сейчас находится за океаном исключительно с целью согласовать с Флуминенсе переход Кайки.

У самого Кайки, контракт которого с Флуминенсе рассчитан до конца 2022 года, есть желание перебраться в Европу и уже отказался от нескольких предложений своего нынешнего клуба продлить контракт.

Помимо Шахтера и Манчестер Сити справки о Кайки наводил и Ливерпуль, руководство которого имеет прекрасные отношения с коллегами из Флуминенсе, однако в итоге «красные» не предпринимают никаких шагов по трансферу таланта.