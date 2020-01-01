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Хаверца назвали виновником увольнения Лэмпарда

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Фанаты разразились критикой в сторону футболиста.
Хаверца назвали виновником увольнения Лэмпарда
Getty Images

В понедельник, 25 января, главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард покинул свой пост. Поклонников команды возмутило такое решение и они стали искать причины его отставки.

Фанаты пришли к выводу, что во всем виноват Кай Хаверц. Челси приобрел игрока за 70 миллионов евро в сентябре 2020 года, однако тренер так и не нашел ему должного применения на поле. 

Instagram футболиста взорвался разъяренными коментариями.

“Ты причина, по которой уволили Лэмпарда“, - пишет один из поклонников.

Некоторые писали, что “на его руках кровь“ и называли змеей.

“Проваливай с Челси! Мы не хотим видеть тебя“, - написал еще один фанат клуба.

Стоит отметить, что многие выступили в поддержку игрока и призвали его не реагировать на критику.

Похожая ситуация сложилась в комментариях у Метео Ковачича, из-за ложного обвинения в том, что он на пару с Рюдигером жаловался на Лэмпарда руководству.

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Теги: Фрэнк Лэмпард, Кай Хаверц, ФК Челси, АПЛ
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