Игроки Челси не попрощались с Лэмпардом

"Прощальная" тренировка не состоялась.

В понедельник, 25 января, главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард покинул свой пост.

По сообщению The Athletic, наставник команды не смог попрощаться со своими игроками. Перед тренировкой технический советник Челси Петр Чех сказал футболистам, что Лэмпард уволен.

Также сообщается, что клуб продолжит выплачивать зарплату своему бывшему наставнику до лета. В Челси Лэмпард получает почти 4,5 миллиона евро в год.

Напомним, что главного тренера Тоттенхэма Жозе Моуринью огорчило увольнение его коллеги Фрэнка Лэмпарда из Челси.