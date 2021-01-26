Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игроки Челси не попрощались с Лэмпардом

Комментариев: 0
"Прощальная" тренировка не состоялась.
Игроки Челси не попрощались с Лэмпардом
Getty Images

В понедельник, 25 января, главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард покинул свой пост. 

По сообщению The Athletic, наставник команды не смог попрощаться со своими игроками. Перед тренировкой технический советник Челси Петр Чех сказал футболистам, что Лэмпард уволен.

Также сообщается, что клуб продолжит выплачивать зарплату своему бывшему наставнику до лета. В Челси Лэмпард получает почти 4,5 миллиона евро в год.

Напомним, что главного тренера Тоттенхэма Жозе Моуринью огорчило увольнение его коллеги Фрэнка Лэмпарда из Челси.

Поделись:
Теги: Фрэнк Лэмпард, ФК Челси, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь