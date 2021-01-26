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Моуринью о Лэмпарде: Всегда грустно, когда коллега теряет работу

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Португальский специалист отреагировал на отставку главного тренера Челси.
Моуринью о Лэмпарде: Всегда грустно, когда коллега теряет работу
Getty Images

Главного тренера Тоттенхэма Жозе Моуринью огорчило увольнение его коллеги Фрэнка Лэмпарда из Челси.

Об этом он заявил в комментарии Goal.

“Сомневаюсь, что Фрэнк захочет поговорить со мной или вообще с кем-либо, кроме своего ближайшего круга - семьи и друзей. Но мне всегда грустно, когда мой коллега теряет работу. Но Фрэнк - это не просто коллега, он очень важный человек в моей карьере. Мне очень жаль, что с ним такое случилось.

Но это жестокость футбола, и в современном футболе такое происходит постоянно. Когда вы становитесь тренером, то должны знать, что рано или поздно это произойдет с вами“, - заявил он.

Напомним, что ранее на отставку Лэмпарда из Челси отреагировал его другой коллега из Ман Сити Пеп Гвардиола.

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  26.01.2021, 10:44
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