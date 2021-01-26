Моуринью о Лэмпарде: Всегда грустно, когда коллега теряет работу
Португальский специалист отреагировал на отставку главного тренера Челси.
Главного тренера Тоттенхэма Жозе Моуринью огорчило увольнение его коллеги Фрэнка Лэмпарда из Челси.
Об этом он заявил в комментарии Goal.
“Сомневаюсь, что Фрэнк захочет поговорить со мной или вообще с кем-либо, кроме своего ближайшего круга - семьи и друзей. Но мне всегда грустно, когда мой коллега теряет работу. Но Фрэнк - это не просто коллега, он очень важный человек в моей карьере. Мне очень жаль, что с ним такое случилось.
Но это жестокость футбола, и в современном футболе такое происходит постоянно. Когда вы становитесь тренером, то должны знать, что рано или поздно это произойдет с вами“, - заявил он.
Напомним, что ранее на отставку Лэмпарда из Челси отреагировал его другой коллега из Ман Сити Пеп Гвардиола.
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