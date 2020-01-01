Тоттенхэм на последних минутах расправился с Уиком

"Шпоры" добыли волевую победу над представителем Чемпионшипа.

В матче 1/16 финала Кубка Англии Тоттенхэм не без труда одержал победу на Уиком Уондерерс из Чемпионшипа. Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу “шпор“.

Первый гол пренадлежит хозяевам встречи. На 25-й минуте Фред Оньединма прострелил с близкой дистанции и попал в нижний левый угол ворот Харта. Однако “шпоры“ еще до перерыва успели отыграться силами Бэйла.

Счет 1:1 держался практически до самого конца встречи. Лишь на 86-й минуте Харри Уинкс вывел Тоттенхэм вперед. Танги Н'Домбеле, оформивший дубль, установил окончательный счет матча.

Теперь подопечным Моуринью предстоит встретиться с с Эвертоном.

Уиком — Тоттенхэм 1:4

Голы: Оньединма, 25 — Бэйл, 45+2, Уинкс, 86, Ндомбеле, 87, 90+3

Уиком: Олсоп — Найт, Гриммер, Маккарти, Джейкобсон (Чарльз, 34) - Блумфилд (Макклири, 61), Уилер, Томпсон, Оньединма — Мускве (Кэшкет, 73), Икпеазу (Акинфенва, 72).

Тоттенхэм: Харт — Дэвис (Родон, 90), Танганга (Хейбьерг, 46), Санчес, Алдервейрелд — Уинкс, Ламела (Ндомбеле, 68), Лукас Моура (Сон Хын Мин, 68), Сиссоко — Бэйл, Винисиус (Кейн, 58).