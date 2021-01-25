Экс-защитник Арсенала стал игроком Олимпиакоса

Сократис принял решение вернуться на родину.

Бывший защитник Арсенала Сократис Папастатопулос отправился покорять Чемпионат Греции, став игроком Олимпиакоса.

Спортсмен вернулся в родную страну на правах свободного агента.

Об этом сообщила пресс-служба греческой команды в своем Twitter.

Контракт с 32-летним защитником рассчитан до лета 2023 года. Зарплата игрока на новом месте составит 2,5 миллиона евро в год.

В услугах Сократиса также были заинтересованы Лацио, Бетис и Дженоа, но защитник принял решение вернуться на родину.

Напомним, что 20 января Сократис расторг контракт с Арсеналом, за который играл с 2018 года.