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Гвардиола об отставке Лэмпарда: "От любого тренера требуются победы"

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Наставник Манчестер Сити высказался по поводу увольнения тренера Челси.
Гвардиола об отставке Лэмпарда: "От любого тренера требуются победы"

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола отреагировал на увольнение его коллеги из Челси Фрэнка Лэмпарда.

Цитирует специалиста ESPN.

"От любого тренера требуются победы. Люди говорят о проектах, но проектов не существует. Ты или должен побеждать или тебя уволят.

Уважительно отношусь к Челси, но надеюсь, что скоро смогу увидеть Фрэнка, посетить с ним ресторан, когда карантин отменят. Я не стану осуждать Челси, но в отношении всех тренеров нужно проявлять терпение. Я уважаю решение клуба, так и должно быть. Мы просто стараемся выиграть как можно больше матчей", - заявил Гвардиола.

Напомним, что главным кандидатом на замену наставника Челси Фрэнка Лэмпарда является бывший главный тренер ПСЖ Томас Тухель.

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Теги: Пеп Гвардиола, Фрэнк Лэмпард, АПЛ, ФК Челси
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