Гвардиола об отставке Лэмпарда: "От любого тренера требуются победы"

Наставник Манчестер Сити высказался по поводу увольнения тренера Челси.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола отреагировал на увольнение его коллеги из Челси Фрэнка Лэмпарда.

Цитирует специалиста ESPN.

"От любого тренера требуются победы. Люди говорят о проектах, но проектов не существует. Ты или должен побеждать или тебя уволят.

Уважительно отношусь к Челси, но надеюсь, что скоро смогу увидеть Фрэнка, посетить с ним ресторан, когда карантин отменят. Я не стану осуждать Челси, но в отношении всех тренеров нужно проявлять терпение. Я уважаю решение клуба, так и должно быть. Мы просто стараемся выиграть как можно больше матчей", - заявил Гвардиола.

Напомним, что главным кандидатом на замену наставника Челси Фрэнка Лэмпарда является бывший главный тренер ПСЖ Томас Тухель.