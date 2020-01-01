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В АПЛ обнаружили восемь новых случаев COVID-19

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Число случаев коронавируса в лиге сократилось.
В АПЛ обнаружили восемь новых случаев COVID-19
Getty Images

На официальном сайте английской Премьер-лиги обнародовали результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.

Новую волну проверок провели в период с 18 по 24 января. 

За этот период лига провела 2518 тестов среди игроков, тренеров и административных сотрудников клубов. 8 тестов оказались положительными.

Кто именно заразился COVID-19 и есть ли среди них игроки - неизвестно. Всех заразившихся отправили на десятидневный карантин.

Напомним, что неделей ранее случаев заражения COVID-19 в АПЛ было вдвое больше.

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Теги: COVID-19, АПЛ
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