В АПЛ обнаружили восемь новых случаев COVID-19
Число случаев коронавируса в лиге сократилось.
На официальном сайте английской Премьер-лиги обнародовали результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.
Новую волну проверок провели в период с 18 по 24 января.
За этот период лига провела 2518 тестов среди игроков, тренеров и административных сотрудников клубов. 8 тестов оказались положительными.
Кто именно заразился COVID-19 и есть ли среди них игроки - неизвестно. Всех заразившихся отправили на десятидневный карантин.
Напомним, что неделей ранее случаев заражения COVID-19 в АПЛ было вдвое больше.
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