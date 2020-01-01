В АПЛ обнаружили восемь новых случаев COVID-19

Число случаев коронавируса в лиге сократилось.

На официальном сайте английской Премьер-лиги обнародовали результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.

Новую волну проверок провели в период с 18 по 24 января.

За этот период лига провела 2518 тестов среди игроков, тренеров и административных сотрудников клубов. 8 тестов оказались положительными.

Кто именно заразился COVID-19 и есть ли среди них игроки - неизвестно. Всех заразившихся отправили на десятидневный карантин.

Напомним, что неделей ранее случаев заражения COVID-19 в АПЛ было вдвое больше.