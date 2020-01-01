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Линекер об увольнении Лэмпарда: "Совершенно нелепое решение"

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Бывший форвард сборной Англии недоволен отставкой главного тренера Челси.
Линекер об увольнении Лэмпарда: "Совершенно нелепое решение"
Getty Images

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер отреагировал на увольнение Фрэнка Лэмпарда, которое должно произойти в ближайшее время.

"Совершенно нелепое решение, принятое после первой же неудачной серии. Клуб должен был дать ему время, учитывая, сколько новичков они пригласили летом.

Сила в терпении - в футболе это редко понимают. Они ничему не учатся", - написал Линекер в своем Twitter.

Лэмпард возглавил Челси летом 2019-го. В прошлом сезоне "аристократы" под его руководством финишировали четвертыми в итоговой таблице АПЛ. В этой кампании дела не слишком хороши – 9 ступень после 19 сыгранных туров.

Напомним, что главным кандидатом на замену наставника Челси Фрэнка Лэмпарда является бывший главный тренер ПСЖ Томас Тухель.

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Теги: Фрэнк Лэмпард, Челси, футбол, АПЛ
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