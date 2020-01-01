Официально: Челси уволил Лэмпарда

Специалист официально покинул лондонский клуб.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард покинул свой пост, об этом сообщает официальный сайт "синих".

Руководство Челси объявило об отставке английского специалиста.

Напомним, Лэмпард возглавил лондонский клуб летом 2019 года. Сейчас "синие" занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 29 очков после 19 туров. В Лиги чемпионов-2020/21 Челси вышел из группы с первого места и в 1/8 финала сыграет против мадридского Атлетико