Челси определилось с судьбой Лэмпарда

Англичанин близок к уходу из лондонского клуба.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард может покинуть лондонский клуб в ближайшее время.

Как сообщает The Telegraph, уже сегодня, 25 января, "синие" объявят об отставке англичанина. Футболистам команды сказали не приезжать на базу на утреннею тренировку.

Напомним, Лэмпард возглавил Челси летом 2019 года. Сейчас "синие" занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 29 очков после 19 туров.