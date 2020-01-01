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Арсенал намерен приобрести защитника Саутхэмптона Бертрана

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Микель Артета рассматривает варианты усиления левого фланга обороны.
Райан Бертран
Райан Бертран
Getty Images

Лондонский Арсенал намерен приобрести левого защитника Саутхэмптона Райана Бертрана, сообщает Todofichajes.

По информации источника, тренер Арсенала Микель Артета ищет варианты усиления левого фланга защиты и рассматривает Бертрама в качестве опции на подмену основному левому защитнику Кирану Тирни.

Лондонский клуб уже связался с Саутхэмптоном по поводу Бертрана, чей контракт истекает нынешним летом, олднако трансферное предложение пока не сделал.

Ранее сообщалось о том, что Арсенал также рассматривает возможность трансфера защитника Кристал Пэлеса Тайрика Митчелла.

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Теги: Арсенал, Саутгемптон, трансфер
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