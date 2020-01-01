Арсенал интересуется Митчеллом из Кристал Пэлеса

Команда Микеля Артеты хочет увеличить глубину состава в защите.

Лондонский Арсенал намерен приобрести у Кристал Пэлеса защитника Тайрика Митчелла, сообщает Todofichajes.

По информации источника, команда Микеля Артеты хочеть увеличит глубину состава на левом фланге обороны и рассматривает Митчелла в качестве дублера Кирана Тирни.

Кристал Пэлем уже отклонил одно предложение от Арсенала, который теперь намерен отложить трансфер Митчелла до лета, когда у англичанина истекает контракт с нынешним клубом.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник Арсенала Месут Озил перешел в турецкий Фенербахче.