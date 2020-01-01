Арсенал интересуется Митчеллом из Кристал Пэлеса
Команда Микеля Артеты хочет увеличить глубину состава в защите.
Лондонский Арсенал намерен приобрести у Кристал Пэлеса защитника Тайрика Митчелла, сообщает Todofichajes.
По информации источника, команда Микеля Артеты хочеть увеличит глубину состава на левом фланге обороны и рассматривает Митчелла в качестве дублера Кирана Тирни.
Кристал Пэлем уже отклонил одно предложение от Арсенала, который теперь намерен отложить трансфер Митчелла до лета, когда у англичанина истекает контракт с нынешним клубом.
Ранее сообщалось о том, что полузащитник Арсенала Месут Озил перешел в турецкий Фенербахче.
Полная версия правил