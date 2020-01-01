Порту намерен купить Лингарда у Манчестер Юнайтед

Португальский клуб готов заплатить за полузащитника 10 миллионов евро.

Португальский Порту намерен купить у английского Манчестер Юнайтед полузащитника Джесси Лингарда, сообщает Todofichajes.

Порту готов предложить за Лингарда 10 миллионов евро. Полузащитник не входит в планы тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера и, вероятнее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Кроме Порту, Лингардом также интересуются Вест Хэм, Тоттенхэм, Эвертон, Интер и Марсель. Сам футболист склоняется к тому, чтобы остаться в Английской Премьер-Лиге.

Ранее сообщалось о том, что Манчестер Юнайтед отдаст в аренду в испансикй Вильярреал полузащитника Факундо Пельистри.