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Порту намерен купить Лингарда у Манчестер Юнайтед

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Португальский клуб готов заплатить за полузащитника 10 миллионов евро.
Джесси Лингард
Джесси Лингард
Getty Images

Португальский Порту намерен купить у английского Манчестер Юнайтед полузащитника Джесси Лингарда, сообщает Todofichajes.

Порту готов предложить за Лингарда 10 миллионов евро. Полузащитник не входит в планы тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера и, вероятнее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Кроме Порту, Лингардом также интересуются Вест Хэм, Тоттенхэм, Эвертон, Интер и Марсель. Сам футболист склоняется к тому, чтобы остаться в Английской Премьер-Лиге.

Ранее сообщалось о том, что Манчестер Юнайтед отдаст в аренду в испансикй Вильярреал полузащитника Факундо Пельистри.

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Теги: Порту, Манчестер Юнайтед, Джесси Лингард, трансфер
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