Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 3:2 видео голов и обзор матча Кубка Англии

Дубль Салаха не помог Ливерпулю пройти Манчестер Юнайтед.

Мохаммед Салах против Дина Хендерсона Getty Images

Манчестер Юнайтед со счетом 3:2 обыграл Ливерпуль в матче четвертого раунда Кубка Англии.

На дубль Мохаммеда Салаха с подач Роберто Фирмино хозяева отметили голами в исполнении Маркуса Рэшфорда, Мэйсона Гринвуда и Бруну Фернандеша. Рэшфорд и Гринвуд также отдали друг другу по голевой передаче, Фернандеш забил со штрафного.

Манчестер Юнайтед в пятом раунде Кубка Англии сыграет против Вест Хэма.

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 3:2

Голы: Гринвуд, 26, Рэшфорд, 48, Фернандеш, 78 - Салах, 18, Салах, 58.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон - Шоу, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака - Погба, Мактомини - , Гринвуд (Фред, 66), Ван де Бек (Фернандеш, 66), Рэшфорд (Марсьяль, 86) - Кавани.

Ливерпуль: Алиссон - Робертсон, Уильямс, Фабиньо, Александер-Арнолд - Алькантара (Шакири, 81), Вейналдум (Мане, 62), Милнер - Фирмино (Ориги, 81), Салах, Джонс.

Предупреждения: Линделеф, Погба - Фабиньо, Мане