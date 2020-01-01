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Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 3:2 видео голов и обзор матча Кубка Англии

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Дубль Салаха не помог Ливерпулю пройти Манчестер Юнайтед.

Мохаммед Салах против Дина Хендерсона
Мохаммед Салах против Дина Хендерсона
Getty Images

Манчестер Юнайтед со счетом 3:2 обыграл Ливерпуль в матче четвертого раунда Кубка Англии.

На дубль Мохаммеда Салаха с подач Роберто Фирмино хозяева отметили голами в исполнении Маркуса Рэшфорда, Мэйсона Гринвуда и Бруну Фернандеша. Рэшфорд и Гринвуд также отдали друг другу по голевой передаче, Фернандеш забил со штрафного.

Манчестер Юнайтед в пятом раунде Кубка Англии сыграет против Вест Хэма.

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 3:2

Голы: Гринвуд, 26, Рэшфорд, 48, Фернандеш, 78 - Салах, 18, Салах, 58.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон - Шоу, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака - Погба, Мактомини -  , Гринвуд (Фред, 66), Ван де Бек (Фернандеш, 66), Рэшфорд (Марсьяль, 86) - Кавани.

Ливерпуль: Алиссон - Робертсон, Уильямс, Фабиньо, Александер-Арнолд - Алькантара (Шакири, 81), Вейналдум (Мане, 62), Милнер - Фирмино (Ориги, 81), Салах, Джонс.

Предупреждения: Линделеф, Погба - Фабиньо, Мане

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Теги: Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль
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