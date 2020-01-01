Манчестер Юнайтед обыграл Ливерпуль в матче Кубка Англии

Мохамед Салах оформил дубль, Роберто Фирмино сделал две результативные передачи.

Манчестер Юнайтед со счетом 3:2 обыграл Ливерпуль в домашнем матче четвертого раунда кубка Англии.

Команды начали неспешно, практически не создавая угроз воротам. Лишь на 18-й минуте Фирмино точным пасом на Салаха отрезал оборону хозяев, а египтянин перекинул вратаря Дина Хендерсона. Манчестер Юнайтед, однако, смог быстро сравнять — Маркус Рэшфорд отдал пас на Мэйсона Гринвуда, а тот в два касания переправил мяч в ворота Ливерпуля.

Сразу после перерыва хозяева забили снова. На этот раз Гринвуд ассистировал, а Рэшфорд забил. Манчестер Юнайтед вел в счете десять минут — после ошибки Кавани Ливерпуль разыграл атаку три в три, которая завершилась пасом Фирмино, который Джеймс Милнер пропустил на Салаха — 2:2.

И все-таки Манчестер Юнайтед добился победы — на 78-й минуте Фабиньо на линии штрафной сфолил на Эдинсоне Кавани, а Бруну Фернандеш пробил со штрафного точно в угол ворот Алиссона.

В пятом раунде Кубка Англии Манчестер Юнайтед дома сыграет против Вест Хэма.

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 3:2

Голы: Гринвуд, 26, Рэшфорд, 48, Фернандеш, 78 - Салах, 18, Салах, 58.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон - Шоу, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака - Погба, Мактомини - , Гринвуд (Фред, 66), Ван де Бек (Фернандеш, 66), Рэшфорд (Марсьяль, 86) - Кавани.

Ливерпуль: Алиссон - Робертсон, Уильямс, Фабиньо, Александер-Арнолд - Алькантара (Шакири, 81), Вейналдум (Мане, 62), Милнер - Фирмино (Ориги, 81), Салах, Джонс.

Предупреждения: Линделеф, Погба - Фабиньо, Мане