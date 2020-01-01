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Арсенал объявил о переходе Озила в Фенербахче

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Английский и турецкий клуб завершили сделку.
Месут Озил
Месут Озил
Getty Images

Немецкий полузащитник турецкого происхождения Месут Озил перешел из Арсенала в Ференбахче, о чем сообщил английский клуб

Озил перешел в Арсенал из Реала в 2013 году за рекордную тогда сумму – 44+6 миллионов евро. С командой он выиграл 4 Кубка лиги и один Суперкубок Англии.

"Мы благодарим Месута за его огромный вклад в успехи команды. Он подарил болельщикам и всем в клубе много замечательных моментов на поле с тех пор, как присоединился к нам в 2013 году. Мы хотели бы поблагодарить Месута и его команду за их профессионализм во время наших недавних переговоров. Желаем Месуту и ​​его семье крепкого здоровья, успехов и счастья в следующей главе его карьеры", — отметил технический директор Арсенала Эду.

На счету Озила в футболке Арсенала более 250 матчей, в которых он забил 44 мяча и отдал 71 голевой пас.

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