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Ярмоленко получил самую высокую оценку за матч с Донкастером

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Украинец забил гол в матче 1/16 финала Кубка Англии.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Вингер сборной Украины и Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил самую высокую оценку за матч 1/16 финала Кубка Англии против Донкастера от издания Football London.

В этой встрече украинец вышел в стартовом составе "молотобойцев" и забил гол в первом тайме, реализовав выход один на один. За матч он получил оценку в 8 баллов. Такой же оценкой были награждены защитник Райан Фредерикс и хавбек Саид Бенрахма.

"Слишком рано говорить о том, является ли он реальной альтернативой Антонио, но против соперника Первой лиги Ярмоленко сделал все, что от него просили. Забил прекрасный гол незадолго до перерыва, чтобы убить интригу в матче. Несколько хороших забеганий и хорошие передачи - эта игра прибавит ему уверенности", - сказано в комментарии издания.

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