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Манчестер Сити обыграл Челтнэм в матче Кубка Англии

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Челтнэм забил первым, но не смог удержать победу.
Льюис Фристоун против Фила Фодена
Льюис Фристоун против Фила Фодена
Getty Images

Манчестер Сити обыграл Челтнэм из четвертого дивизиона в матче 4-го раунда Кубка Англии.

Челтнэм, несмотря на то, что играет тремя дивизионами ниже Манчестер Сити, смог открыть счет — на 59-й минуте Альфи Мэй забил с подачи Джорджа Ллойда.

Однако, удержать победу Челтнэму не удалось. Манчестер Сити помогли игроки, которые вышли на замену. На 81-й минуте Жоао Канселу, который заменил Бенжамена Менди, отдал результативный пас на Фила Фодена, Через три минуты Габриэл Жезус с подачи Фернандиньо вывел Манчестер Сити вперед. А в компенсированное время Илкай Гюндоган, который вышел на замену вместо Томаса Дойла, стал автором результативного паса, с которого Ферран Торрес забил третий и последний гол в матче.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.

В пятом раунде Кубка Англии Манчестер Сити в гостях сыграет против Суонси из второго дивизиона.

Челтнэм - Манчестер Сити - 1:3

Голы: Мэй, 59 - Фоден, 81, Габриэл Жезус, 84, Торрес, 90+4.

Челтнэм: Гриффитс - Фристоун, Бойл, Тозер, Рэглен, Блэр - Азаз (Уильямс, 81), Клементс (Аддаи, 89), Мэй, Томас,- Ллойд (Лонг, 69).

Манчестер Сити: Стеффен - Менди (Канселу, 77), Гарсия, Ляпорт, Харвуд-Беллис (Диаш, 68) - Фоден, Дойл (Гюндоган, 68), Фернандиньо, Марез - Габриэл Жезус, Торрес.

Предупреждения: Бойл, Рэглен, Тозер - Ляпорт.

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Теги: Кубок Англии, Манчестер Сити, Кубок Англии
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